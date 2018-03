Jaguar I-Pace: So greift das Grazer SUV Tesla an

Knapp anderthalb Jahre hat Jaguar die Studie seines Elektro-SUV auf diversen Messen gezeigt und erste Daten genannt. Nun hat das fertige Serienmodell ohne große äußerliche und technische Zugeständnisse an die Studie an seinem Produktionsstandort in Graz Premiere gefeiert. 4,68 Meter misst der von Magna Steyr im Jaguar-Auftrag gebaute I-Pace – ein Standardmaß in der SUV-Mittelklasse. Innen soll es dank des platzsparenden E-Antriebs jedoch geräumiger zugehen als bei der Konkurrenz. In erster Linie aber, was die Insassen angeht. Denn 656 Liter Kofferraumvolumen bei voller Bestuhlung und 1453 Liter mit umgelegter Rückbank sind allenfalls Mittelmaß.