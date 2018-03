3:0! Manchester City demütigt Arsenal!

Manchester City hat Arsenal zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage regelrecht gedemütigt! Die "Citizens" besiegten die "Gunners" am Donnerstag im Auswärtsspiel der 28. Premier-League-Runde genauso mit 3:0, wie sie auch am Sonntag im Ligacup-Finale triumphiert hatten. Der überlegene Tabellenführer gewann in der Liga bereits zum 24. Mal, der Meistertitel ist nur noch eine Frage der Zeit.