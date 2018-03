Pornostar beendet Karriere wegen IS-Todesdrohungen

Obwohl sie am Höhepunkt ihrer Karriere angekommen war, hat die Porno-Darstellerin Mia Khalifa (25) ihren Job nach nur wenigen Monaten an den Nagel gehängt. Der Grund: Die Terrormiliz IS drohte der Libanesin mit dem Tod. Ihre Filme erregten die Gemüter bei Muslimen – offenbar mehrheitlich im negativen Sinn. Denn Khalifa trug bei mindestens einem ihrer Filme ein Kopftuch.