Anna Veith schockt mit Foto von Knie-Operation!

Olympiasiegerin im Super-G in Sotschi und Vize-Olympiasiegerin im Super-G in Pyeongchang – Anna Veith hat sich im Zeichen der Fünf Ringe zweimal in Serie grandios präsentiert! Was man aber nicht übersehen darf: Zwischen diesen beiden Medaillengewinnen wurde die Salzburgerin von allerschwersten Verletzungen gepeinigt. Mit einer Foto-Serie erinnert sie nun an ihre schlimmsten Zeiten!