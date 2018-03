Dadic: Eiskalt im Teamhotel, aber heiß auf die WM!

„Ich will aber vor allem Spaß haben, bin happy, dass ich wieder dabei bin“, so Schrott, die zuletzt vor vier Jahren in Sopot bei einer Hallen-WM lief (out im Vorlauf). Vor sechs Jahren aber war sie in Istanbul im Finale (Siebente) – Bendrat, vor zwei Jahren in Portland einzige Österreicherin, war dort 13. Über 60 m Hürden. Eine Platzierung, die sie hier in Birmingham verbessern könnte!