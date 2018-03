Warum am Sonntag gerade diese Partei wählen?

Morgen ist es so weit, die Kärntner Landtagswahl geht über die Bühne! Zehn Parteien - in einem Wahlkreis nur neun - stehen zur Wahl. Im Rahmen unserer Wahl-Aktion „30 Fragen & 300 Antworten“ stellt heute Chefredakteur Hannes Mößlacher die „Mutter alles Wahlfragen“: “Warum soll ich am Sonntag gerade Sie und Ihre Partei wählen?“