Shiffrin verzichtet auf Start in Crans Montana

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin verzichtet auf die Ski-Weltcup-Rennen am Wochenende in Crans Montana. Die bald 23-jährige Riesentorlauf-Olympiasiegerin von Pyeongchang ist im Wallis weder im Super-G am Samstag noch in der Kombination am Sonntag am Start.