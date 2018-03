Hund aus Ententeich im Europapark gerettet

Mit einem Kunststoffboot, welches am Ufer abgestellt gewesen war, rettete ein Klagenfurter Hundebesitzer seinen geliebten Vierbeiner aus dem eiskalten Teich im Europapark in Klagenfurt. Sein Vierbeiner war auf das Eis gelaufen und eingebrochen. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr hatte der Mann seinen Hund schon ins Boot gezogen. In einem Feuerwehrfahrzeug wurde das Tier gewärmt und danach seinem Besitzer übergeben.