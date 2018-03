Klosterhof: Heute Tag X im Kampf um Sanierung

Angebot verbessert

Heute entscheidet sich, wie es weitergeht: Am Landesgericht wird über den Sanierungsplan - wir berichteten - abgestimmt, der zuletzt nachgebessert wurde. So sollen die Gläubiger binnen zwei Wochen 14,1 Prozent der 20-%-Quote erhalten, sobald der Plan rechtskräftig bestätigt ist. Optimismus strahlt auch der Veranstaltungsplan aus: Freitag in einer Woche tritt zum Beispiel die Band „Cook And The Gang“ in der Stieglitz-Bar auf.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung