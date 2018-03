Neun Landesräte und es staut noch immer!

Gerade in Eugendorf scheint eine Lösung nicht in Sicht. Nach Öffnung der Busspur im Ortsgebiet, Stauampeln, Fahrstreifenänderung am Knotenpunkt und eben den Ausbau der Autobahnauf und -abfahrt scheinen die Möglichkeiten ausgeschöpft. Aber auch die Stadt Salzburg und die anderen umliegenden Gemeinden haben ähnliche Probleme. „Sobald eine Kleinigkeit passiert, geht in und rund um die Stadt nichts mehr“, sagt Strasser und fordert daher endlich ein Gesamtkonzept für den Großraum Salzburg. „Eine Lösung ist sicherlich möglich. Aber es muss der Wille von allen Seiten vorhanden sein und es müssen alle zusammenarbeiten“, sagt der 68-Jährige.

Als ersten Schritt kann sich das Oberhaupt der 7000 Einwohner-Gemeinde die Installierung einer Buslinie, die rein über die Autobahn geführt wird, vorstellen. Dazu Haltestellen auf den Grüninseln der Auf- und Abfahrten mit Anbindungen zum Obusnetz würden ein rasches Vorankommen ermöglichen. „Dieses Linie könnte man von Eugendorf bis Anif rund um die Stadt führen“, so Strasser. Ein Erfolgsschlüssel wäre das rasche Erreichen von wichtigen Anschlusspunkten des öffentlichen Verkehrs.