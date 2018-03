Flugdrama am Bodensee: Vereisung löste Absturz aus

Insassen tot

Die Cessna war am Abend des 14. Dezember 2017 mit zwei Piloten und einem Passagier auf dem Flugplatz Frankfurt-Egelsbach in Hessen gestartet und um 18.15 Uhr im Landeanflug auf Friedrichshafen am Bodensee in einem schwer zugänglichen Wald bei Waldburg im Kreis Ravensburg verunglückt. Alle drei Insassen kamen ums Leben.