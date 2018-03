Die Olympiasieger der Zukunft

Konkret aktuell 300 Schüler in 24 Disziplinen, die meisten übrigens aus Salzburg, auch wenn das Interesse mittlerweile aus ganz Österreich zunimmt. Die Teenager zwischen 14 und 19 Jahren können unter drei Schultypen wählen: Dem Sportrealgymnasium in der Akademiestraße, dem Christian Doppler-Gymnasium und der Handelsschule in Salzburg-Lehen. „Ich wollte als Kind schon Karate-Profi werden“, hat sich etwa Aleksandra Grujic (15) für den schulischen Weg zur Spitzensportlerin entschieden. „Ich habe von Freunden von dieser Möglichkeit erfahren und es gefällt mir sehr“, sagt sie.