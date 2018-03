Goldene Anna wird Freitag in Millstatt gefeiert

Mehr als 2000 Fans haben in Afritz den Ski-Olympiasieger Matthias Mayer hochleben lassen - am Freitag wird nun auch Snowboarderin Anna Gasser daheim in Millstatt für ihre Goldmedaille geehrt. Die 26-Jährige konnte in Korea ja im Big-Air-Bewerb ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Los geht‘s um 14 Uhr im Kongresshaus.