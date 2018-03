So viele Autos wie noch nie auf der Tauernautobahn

Dass die Zahl der Auto auf der Tauernautobahn zunimmt, bestätigt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) im Vergleich zum Jahr 2010: Hier liegt Zederhaus mit plus 36,6 Prozent ganz vorne. In Anif sind es 67.000 (+6,7 Prozent), in Hallein 54.000 Fahrzeuge pro Tag (plus 23,3%). Eklatant der Anstieg in Niedernfritz: Plus 31,2 Prozent binnen acht Jahren.

“Die Daten zeigen, dass es verstärkte Maßnahmen zur Reduktion von Lkw- und Pkw-Verkehr braucht“, so VCÖ-Experte Christian Gratzer. “Bei Gütertransport ist auch EU gefordert. Bei Personenmobilität ein Ausbau von Öffentlichem Verkehr, verstärktes Mobilitätsmanagement von Betrieben und Anreize, die Anreise von Freizeit- und Tourismusgebieten mit Bahn und Bus forcieren.“