Salzkammergut bewirbt sich

Suche nach Ideen

In der ganzen Region werden in den kommenden Wochen bei Workshops und via Online-Fragebogen Ideen gesammelt. „Sie fließen in die Bewerbungsunterlagen, ein“, so Steinegger. Bis Ende des Jahres müssen die Konzepte eingereicht sein – 150.000 Euro wurden dafür aus dem EU-Leader-Projekt gesichert. Eine europäische Jury kürt dann drei Finalisten. Diese wiederum haben bis Ende 2019 Zeit, einen Detail-Plan (Finanzierung, Programm) zu erstellen, ehe der Gewinner gewählt wird.