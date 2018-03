Studenten lösen in Leoben Bauboom aus

Jahrelang gab es in der Montanstadt Leoben einen großen Mangel an Unterkunftsmöglichkeiten für Studenten. Nun aber ist das Gegenteil der Fall: Da mehrere neue Studentenheime gebaut wurden bzw. in Bau sind, bleiben viele Plätze frei. Auf längere Sicht soll die Zahl der Studierenden in Leoben aber deutlich steigen.