Sparkurs: Freibäder bleiben bis zum Sommer zu

Lange bevor überhaupt der erste heiße Badetag bei uns in Sicht ist, werden nun die ersten – teils drastischen Maßnahmen – bekannt, mit denen Gemeinden ihre defizitären Freibäder erhalten wollen. So sperrt die Badeoase in Pabneukirchen nicht ab Anfang Mai, sondern erst kurz vor den Sommerferien auf. Auch in Arbing, Gaflenz und Bad Ischl wird der Sparstift angesetzt.