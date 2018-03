Leitgeb will ein Bulle bleiben

Der 32-Jährige, der schon seit 2007 Bulle ist, blickt realistisch in die Zukunft: „Mit der Klubführung wird es nach der Saison Gespräche geben. Ich wäre froh, wenn ich noch eine Saison in Salzburg anhängen kann. Danach vielleicht einen Job im Klub, Scouting wäre spannend!“ Den Drang, den Klub zu wechseln, nur um „fix“ zweimal die Woche spielen zu können, verspürt der 42-fache einstige Teamkicker nicht. „Ich würde die Karriere schon sehr gerne in Salzburg ausklingen lassen!“