Energiesparmesse legt heute in Wels los

Frei stehende Badewannen, Whirlpools, in denen das Wasser sprudelt, Wände, die einem das Gefühl vermitteln, mitten in der Natur zu duschen – wer bei der von der „Krone“ präsentierten Energiesparmesse, die heute um 9 Uhr beginnt, durch die Halle 21 geht, taucht in die Welt des Entspannens ein.