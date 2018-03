Huawei Matebook X Pro: Kamera, versteck dich!

Huaweis Einstieg in die Welt der PC-Hersteller mit dem Matebook X ist noch gar nicht so lang her, da hat der chinesische Telekommunikations- und IT-Riese am Mobile World Congress in Barcelona schon den nächsten Streich präsentiert. Das neue Matebook X Pro bessert an den richtigen Punkten nach und erfreut mit einem Feature insbesondere Bildschirmarbeiter, die ein Faible für Privatsphäre haben: einer in der Tastatur versenkbaren Webcam. Wir haben den Edel-Laptop ausprobiert.