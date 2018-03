„Eltern machen sich selbst zu viel Druck“

“Krone“: Wie ergibt sich diese qualitätsvolle Zeit?

Baumgartner: Oft beiläufig. Gerade bei Pupertierenden. Sie fangen plötzlich, oft wenn man etwa still im Auto sitzt, zu reden an. Da muss man dann auch darauf einsteigen, nicht auf später verschieben. Allgemein rate ich Eltern, öfter Druck rauszunehmen, einfach was zu probieren.