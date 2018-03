USA: Gläubige feiern Messe mit Sturmgewehr AR-15

Verstörende Bilder aus den USA: Eine umstrittene Religionsgemeinschaft hat jetzt einen Gottesdienst zu Ehren des Sturmgewehrs AR-15 abgehalten - jener Schnellfeuerwaffe, mit der ein Teenager vor rund zwei Wochen an einer Schule in Florida 17 Menschen getötet hat. Die Gläubigen mussten gekrönt - die Kronen bestehen teils aus Patronenhülsen - und bewaffnet in der Kirche erscheinen, um bei der Massenhochzeit den Segen zu erhalten.