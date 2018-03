C&A bleibt länger in Enns

Im Juli 2017 gab C&A-Österreich-Chef Norbert Scheele bekannt, dass das Lager in Enns 2019 geschlossen wird. Vom Frühjahr war damals die Rede, in dem auch das neue Logistikzentrum in der Slowakei dann fertig gestellt sei. Nun allerdings verschiebt sich der Abschied des Textilunternehmens aus Oberösterreich. „Auch der Personalabbau verlegt sich damit nach hinten“, bestätigt Scheele, der allerdings nicht sagen will, wann genau C&A nun tatsächlich seine Pforten in Enns schließen wird.