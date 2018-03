Häftling (38) in Wels starb nach Überdosis Drogen

Der im deutschen Kehlheim geborene Türke verbüßte in der Justizanstalt in Wels eine Strafhaft. „Noch heuer wäre sein Haftende gewesen“, berichtet Anstaltsleiter Oberstleutnant Walter Christenberger und bestätigt: „Der Strafgefangene hatte Ausgang, kehrte am Abend pünktlich in die Haftanstalt zurück. Dann schlugen aber Mithäftlinge Alarm, weil es ihm in der Zelle schlecht ging.“