Rottweiler „entführt“: Salzburger nahm ihn einfach

Christian B. erstattete in der Folge Anzeige bei der Polizei. Mittlerweile ist der Name des Salzburgers bekannt. Er soll auch schon mit dem Hund in der Mozartstadt gesichtet worden sein. Der Rottweiler soll gehinkt haben, dürfte also verletzt sein. „Mauser“ ist gechipt und registriert. Mittlerweile sind 1000 Euro Finderlohn für Hinweise, die zum Auffinden des Hundes führen, ausgeschrieben.