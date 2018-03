Drei Monate! Neymar könnte auch für WM ausfallen

Brasilien bangt mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland um die Fitness von Superstar Neymar. Unter großem Mediengetöse landete der Stürmer am Donnerstag in Rio de Janeiro. Am Samstag wird sich Neymar in Belo Horizonte einer Operation in seinem verletzten Fuß unterziehen. Der behandelnde Arzt, Brasiliens Nationalteam-Mediziner, rechnet mit einer Ausfallzeit von bis zu drei Monaten.