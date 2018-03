Kulturhauptstadt: Bad Ischl hält an Bewerbung fest

Zwar hat sich Gmunden aus dem Kreis der Salzkammergut-Orte für die Europäische Kulturhauptstadt 2024 verabschiedet, Bad Ischl hält aber an einer Bewerbung festhalten. „Für einen breiten Beteiligungsprozess wird das Salzkammergut-2024-Büro in Bad Ischl jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr für Besucher offen sein“, teilten die Verantwortlichen Stefan Heinisch und Lisa Neuhuber mit. In dieser Zeit können Ideen und Anregungen eingebracht und Fragen gestellt werden. Ab April soll der rote Faden für das Bewerbungskonzept erarbeiten und in der Folge ein Kulturentwicklungsplan erstellt werden.