KI soll Auto zum Super-Beifahrer machen

Nach Vorreiter Ford haben daher auch Branchenschwergewichte wie Mercedes, BMW oder VW zuletzt angekündigt, in ihren Fahrzeugen verstärkt auskunftsfähige Assistenten zum Einsatz zu bringen. Der Autosoftware-Spezialist Elektrobit, eine Tochter des Zulieferers Continental, will eine führende Rolle dabei einnehmen, Amazons Alexa an Bord verschiedenster Modelle zu bringen. Laut Philipp Kinzler von der Managementberatung Goetzpartners könnte das Auto künftig zur "fahrenden Siri" werden. Sie weiß nicht nur, wo es langgeht, sondern immer besser auch, was ihr Besitzer will. Hat er etwa den Kofferraum voller Einkäufe, kann der digitale Diener gleich ein paar Rezepte vorschlagen.