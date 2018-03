Sony Xperia XZ2 im Messe-Kurztest in Barcelona

Sony hat am Mobile World Congress in Barcelona sein neues Oberklasse-Smartphone Xperia XZ2 (Compact) präsentiert – und sich als weiterer großer Hersteller dem Branchentrend zum 18:9-Display unterworfen. Aber wie fühlt sich die Neuheit in der Praxis an und was bringen Features wie die Dynamische Vibration bei Videos, Musik und Spielen? Wir haben es auf der Messe ausprobiert – und an vielen Details Gefallen gefunden, aber auch manches vermisst.