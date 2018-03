Burnley-Stürmer Barnes schon bald im Nationalteam?

Die Anzahl der Stürmer, die er für die Testspiele am 23. März in Klagenfurt gegen Slowenien und vier Tage später auswärts gegen Luxemburg nominieren werde, hänge laut Foda auch vom Spielsystem ab, für das er sich noch entscheiden will. In der Defensive ist zumindest einmal eine Dreierkette angedacht. "Flexibilität ist wichtig", sagte der Deutsche über seine taktischen Pläne. Seinen Kader benennt er am 13. März.