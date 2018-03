Deutscher Messerstecher bleibt in Haft

Lebenslange Haftstrafe bestätigt! Elfmal stach Henning E. am 16. Jänner 2017 in einer Grazer Wohnung auf seine Lebensgefährtin ein. Dass Lydia K. (27) heute noch lebt, ist also pures Glück. Gestern wurde die Berufung von Henning G. am Oberlandesgericht Graz behandelt und das Ersturteil inhaltlich auch voll bestätigt.