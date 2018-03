Die neuesten Trends des intelligenten Wohnens

Dahinter steckt mehr als nur Spracherkennung. Nicht umsonst spricht man auch vom sogenannten IPA, dem „Intelligenten Persönlichen Assistenten“. Der ist sogar lernfähig. Dank kontinuierlicher Kontextanalyse versteht das System von Mal zu Mal besser, was sein Benutzer genau meint – und erfüllt Wünsche immer treffsicherer. Das Smartphone lernt dazu Sprachsteuerung ist die Zukunft – dennoch sind die neuen Nutzungsmöglichkeiten bei vielen Menschen noch nicht so richtig angekommen. Oft wird das Smartphone immer noch so verwendet wie in der Zeit vor den Sprachassistenten – im Wesentlichen durch die textbasierte Nutzung von Apps. Das wird sich auch so rasch nicht ändern, Smart Home Geräte werden auch in absehbarer Zukunft noch auf ganz gewohnte Art und Weise bedienbar bleiben. Experten rechnen aber mit einer sukzessiven Veränderung der Nutzergewohnheiten. Man rechnet damit, dass sich auf Software-Seite durch verstärkte Nutzung der Sprachsteuerung eine ganze Reihe bislang ungekannter Möglichkeiten auftun wird. Man darf gespannt sein, was da noch auf uns zukommt.