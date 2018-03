Liebe dich! Sich selbst und andere achten

Auf sich achten, für andere sorgen

Was wir in unserem Leistungswahn übersehen, ist so simpel wie grundlegend: Nur wer gut auf sich selber achtet, kann auch gut für andere sorgen. Wer schon einmal in einem Flugzeug saß und ausnahmsweise die Sicherheitsanweisungen aufmerksam verfolgt hat, der weiß: Im Notfall ist es unsere Pflicht, zu allererst uns selbst zu versorgen. Erst dann sollen wir uns um Kinder, Ältere und Schwache kümmern. Nur wer selbst handlungsfähig bleibt, kann auch anderen helfen. Nur so hätten alle eine Chance zu überleben.