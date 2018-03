Vögel erkennen leicht gemacht

Erkunden der attraktivsten Vogelschauplätze

“Mit Informationen über voraussichtlich beobachtbare Vogelarten, Karten über Wegrouten, sowie Informationen zur An- und Abreise lädt unser neuer ‘Exkursionsführer‘ alle Vogelfreunde zu elf der attraktivsten Vogelschauplätze Österreichs ein“, beschreibt Wichmann jenen Teil des einzigartigen Angebotes, der einen geführten, aber auch selbständiger Besuch erleichtern soll. “Nichts ist schöner, als in der Langen Lacke im Nationalpark Neusiedlersee oder in den March-Thaya-Auen, am Dobratsch bei Villach oder im Vorarlberger Rheindelta spektakuläre Vogelbeobachtungen zu machen“, so der Ornithologe. “Ein wunderschönes Muss für angehende Hobby-Ornithologen!“