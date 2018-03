Brandstiftung aus Frust über „Fristlose“?

Fast vier Jahre liegt der Vorfall zurück, damals werkte der angeklagte Ungar (33) als Koch in einem Sportschulheim in Pongauer Wintersportort Zauchensee. Doch sein Chef war offensichtlich nicht zufrieden, warf ihn fristlos raus. Das hat er „nicht gut verkraftet“, so Staatsanwalt Filip Grubelnik. Im Kellerraum soll er aus Ärger darüber Plastiknetze angezündet haben. „Ich wollte kein Feuer machen“, meinte er aber zum Richter…