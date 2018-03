MA60 sucht Zeugen für „Fischmord“ auf Tiermesse

Dem Täter drohen bis zu 3750 Euro Strafe, heißt es vonseiten der Behörde. Wie berichtet, soll ein Unbekannter den Heizstab eines Aquariums ausgesteckt haben, was das Wasser über Nacht so abkühlen ließ, dass die Fische starben. Messe-Organisator Alexander Dobernig ortet einen Sabotageakt, womöglich von Tierschutzaktivisten. Diese bestreiten das vehement. Tierschutzvereine kritisierten, dass es in der Halle auch untertags viel zu kalt gewesen sei.