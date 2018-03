Grüne fechten NÖ-Wahl doch nicht an

Die niederösterreichischen Grünen werden die Landtagswahl vom 28. Jänner doch nicht anfechten. Das gab Landessprecherin Helga Krismer am Donnerstag bekannt. Der Landesausschuss der Grünen habe entschieden, die Frist zur Anfechtung verstreichen zu lassen. Stattdessen werde das von den Grünen in Auftrag gegebene Gutachten zum Wählerevidenzgesetz im Landtag mit Antrag auf eine Änderung des Gesetzes eingebracht, so Krismer.