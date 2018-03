Wo Wohnen in Wien am teuersten ist

Situation in den Bezirken höchst unterschiedlich

An der Spitze bei den Wohnkosten liegt wenig überraschend die Innere Stadt. Hier gehen fast zwei Drittel des durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens dafür drauf. Dahinter folgen Döbling (48 Prozent) und Währing (42 Prozent). Exakt im Wien-Schnitt von 31 Prozent liegen Hernals, die Leopoldstadt und Margareten. Am günstigsten ist es das Wohnen laut Statistik in Rudolfsheim-Fünfhaus (27 Prozent) sowie in Simmering und Favoriten (jeweils 26 Prozent).