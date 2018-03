Zehntausende Teenager süchtig nach sozialen Medien

Für die Untersuchung ließ die Kasse 1001 Buben und Mädchen im Alter von zwölf bis 17 Jahren von Meinungsforschern befragen und rechnete die Ergebnisse auf die gesamte Bundesrepublik hoch, erläuterte Storm. Zu den Kriterien für Social-Media-Sucht zählen die Forscher des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kinder- und Jugendalters ein ständiges Denken an Freunde-Netzwerke oder Messenger-Dienste im Internet - selbst in der Schule und in der Lehre. Dazu kommen Entzugserscheinungen wie Gereiztheit, Unruhe oder Traurigkeit, wenn das Handy oder andere Empfangsgeräte nicht in der Nähe sind.