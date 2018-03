Trump: „Waffenlobby hat Macht über mich verloren“

In den USA wächst bei vielen Menschen die Hoffnung auf eine Verschärfung der Waffengesetze. Nach dem jüngsten Blutbad an einer Highschool in Florida will sich Präsident Donald Trump laut eigenen Angaben jetzt tatsächlich für umfangreiche Änderungen an den laschen Regelungen starkmachen. „Wir können nicht warten und Spielchen spielen, wir müssen etwas tun“, sagte er bei einem überparteilichen Treffen mit Senatoren und Abgeordneten. Vor der einflussreichen Waffenlobby NRA, die ihn im Wahlkampf mit 30 Millionen Dollar (knapp 25 Millionen Euro) unterstützt hatte, dürfe man keine Angst haben: „Sie hat die Macht über mich verloren - wofür sollte ich sie brauchen?“