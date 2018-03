Chinesen übernehmen Wäschekonzern Wolford

Fosun und die Mehrheitsaktionäre wollen einen entsprechenden Kaufvertrag um 12,80 Euro je Aktie abschließen, hieß es am Donnerstag. Fosun will demnach 22 Millionen Euro neues Eigenkapital zuschießen. Die Chinesen werden damit, sofern die Kartellbehörden zustimmen, von der Hauptaktionärsgruppe, den Familien Wilhelm und Palmers, 50,87 Prozent an Wolford übernehmen.