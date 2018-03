Skifahrer (17) stürzte 20 Meter in die Tiefe

Nach wie vor herrschen auf Tirols Skipisten beste Bedingungen, die viele Wintersportler anlocken. Was aber auch zur Folge hat, dass vermehrt Unfälle passieren. Trotz eines Helms schwer am Kopf verletzt wurde am Mittwoch ein 17-jähriger Niederländer, der in Bichlbach im Bezirk Reutte 20 Meter in die Tiefe stürzte.