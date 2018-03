Lebenslange Haft für Hamburger Messer-Terrorist

Der abgelehnte Asylwerber hatte am 28. Juli 2017 in einer Edeka-Filiale im Hamburger Stadtteil Barmbek einen 50-Jährigen an einem Getränkeautomaten erstochen und einen weiteren Kunden an der Fleischtheke schwer verletzt. Abschließend rannte er auf die belebte Einkaufsstraße "Fuhle" und verletzte fünf weitere Menschen.