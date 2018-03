Hier machen sich unsere Promis gern zum Affen!

Die Katzenfuttermarke "Felix" feierte gemeinsam mit zahlreichen Gratulanten 25-jähriges Jubiläums und lud zur großen Überraschungsgeburtstagsparty. Prominente Katzenbesitzer wie Kathrin Menzinger, Vadim Garbuzov und Willi Gabalier, sowie die Blogger Bettina Krenka und Melanie Kosbow, traten in Partyspielen, moderiert von Maggie Entenfellner, als Teams gegeneinander an. Mit Miauen, Wissen und Geschicklichkeit konnten insgesamt 2500 mit "Felix" gefüllte Tierfutternäpfe erspielt werden, die an das Katzenhaus der "Krone"-Tierecke gespendet wurden und damit alten, kranken und unvermittelbaren Stubentigern zugute kommen.