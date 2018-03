Unbekannter löste Großeinsatz am Nassfeld aus

Insgesamt sieben Feuerwehren aus dem Gailtal wurden am Mittwochabend zu einem Brandeinsatz nach Sonnleitn am Nassfeld gerufen. Eine noch unbekannte Person betätigte dort in einem Hotel den Feueralarm. Gemeinsam mit einer Polizeistreife rückten die Einsatzkräfte sofort zum vermeintlichen Einsatzort auf dem Berg aus. Dort angekommen konnte jedoch kein Brand festgestellt werden. Die Polizei ermittelt.