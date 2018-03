2:1-Startsieg von Doppler/Horst in Fort Lauderdale

Ermacora/Pristauz hatten sich am Dienstag als einzige von vier ÖVV-Paarungen erfolgreich durch zwei Qualifikationsrunden dieses 5*-Turniers gekämpft. Am Mittwoch unterlagen sie in Gruppe D den Russen Wjatscheslaw Krasilnikow/Nikita Ljamin 1:2 (-14,17,-12). Schützenhöfer/Plesiutschnig verloren in Pool H gegen ihre tschechischen Trainingskolleginnen Kristyna Kolocova/Michala Kvapilova 1:2 (20,-16,-12).