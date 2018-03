Cup-Geisterkulisse: Minus-Rekord für Salzburg

Lediglich 1536 Fans verirrten sich ins EM-Stadion – so wenige wie noch nie. Ein neuer Negativ-Rekord in der Ära Red Bull. „Ich kann es keinem verdenken, der zuhause geblieben ist. Bei den Temperaturen, um diese Uhrzeit unter der Woche rauszugehen – da muss man schon Fußball-affin sein“, so Salzburg-Coach Marco Rose.