Sieg für Jakob Pöltl - und Spielzeit-Rekord!

Jakob Pöltl hat in der Nacht auf Donnerstag die bisher längste Spielzeit in seiner jungen NBA-Karriere erhalten. Der 22-jährige Wiener kam 28:24 Minuten zum Einsatz und verzeichnete beim 117:104 der Toronto Raptors in Orlando tolle Statistiken. "Wir müssen auf jedes Spiel fokussiert sein", sagte er mit Blick auf die näher rückenden Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.