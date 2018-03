Griezmanns Vier-Tore-Show HIER im Video

Antoine Griezmann hat sich für Atletico Madrid erneut in Torlaune präsentiert. Der Franzose erzielte am Mittwoch beim 4:0-Heimsieg in der 26. Runde der spanischen Meisterschaft gegen Leganes alle vier Treffer und hält derzeit bei 103 Toren für die "Colchoneros". In den vergangenen neun Spielen seines Teams hat Griezmann zehnmal getroffen. Die Highlights vom Match sehen Sie im Video oben!