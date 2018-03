Autofahrer verstarb nach Kollision mit Lkw

Der 56-jährige Pinzgauer war am Mittwochnachmittag mit seinem Auto auf der B311 von Zell am See in Richtung Saalfelden unterwegs. Auf der Höhe der Gärtnerei Schwaighofer geriet der Pkw in den Gegenverkehr und prallte dort gegen einen Lastwagen. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug von der Fahrbahn geschleudert, der Lenker war eingeklemmt.